Hátborzongató történetet osztott meg az egyik közösségi oldalon egy debreceni édesanya, aki a saját otthonában élt át nemrég egy megmagyarázhatatlan, talán túlvilági találkozást.

Túlvilági lény jelent meg a debreceni édesanya előtt

Pár napja nagyon nyomasztó érzés kapott el éjszaka. Nem aludtam jól, rémálmom is lehetett. Mikor felriadtam és kinyitottam a szemem, szemben az ajtó sarkában egy ördögi világító szempár nézett rám

– írta meg Petra beszámolója alapján a Ripost, A nő elmondása szerint a szempár egy alacsony lényé volt, aki egy törpére hasonlított, és ott kuporgott a sötétben. Ekkor felsírt a nő 3 éves kislánya a másik szobában, majd kiabált az anyjának, hogy át akar menni hozzá, de fél, úgyhogy menjen érte. Petra ekkor még próbálta meggyőzni magát arról, hogy biztosan ő is csak rosszat álmodott, átment a kislányáért majd miután őt is megnyugtatta, aludtak is tovább.

Másnap aztán váratlan dolog történt

Arról, hogy az egész nem álom volt, reggel bizonyosodhatott meg végképp: a kislánya ugyanis azt kérdezte tőle, hogy mi volt az a fura lény az ajtóban este. Petra ekkor nagyon meglepődött, hogy ezek szerint a kislánya is látta, amit ő. Ezután úgy döntött, hogy megpróbálja megtisztítani a házat, egész nap fehér gyertyát égetett, majd elérkezett az este. A kislány fürdés után újra megkérdezte tőle, hogy ma este ugye már nem lesz semmi a szobájában, mire Petra döbbenten nézett rá a lány apjával együtt, és még rá is kérdeztek, hogy miről beszél a gyerek.

Az a furcsa szemű, nem tudom mi az, de nagyon megijedtem tőle, azért sírtam

– válaszolta a kislány.

„Nagyon megrémített a dolog, főleg, hogy amit én láttam azt nem láthatta ő, amit pedig ő látott azt én, mert teljesen máshogy fekszik a két szoba. Egész éjszaka nem mertem aludni...” – zárta a történetet Petra.