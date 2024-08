Ezt követően a traktoroknál is ijesztőbb főgonosz, az Olaszországból szállított súlypad is begördült a hatalmas területre. A verseny lényege, hogy a nevezőknek száz méteres távon kell végighúzniuk a folyamatosan egyre nehezedő potyautast. A súlypad kellemetlen tulajdonsága ugyanis, hogy tömege változtatható, így a cél felé érve a 30 tonnát is meghaladhatja. Ha a traktornak sikerül a kijelölt vonalig elvonszolni a makacs súlyt, a közönség „full pull” (teljes húzás) felkiáltással jutalmazza a teljesítményt.