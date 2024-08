Így változhatnak a temetkezési költségek Debrecenben

A köztemetők működőképességének megőrzése érdekében az üzemeltetésből származó árbevételt meghaladó többletköltséget, vagyis a temető-fenntartás-, üzemeltetés veszteségét a saját temetkezési szolgáltatás árbevételéből származó nyereségéből fedezi az üzemeltető.

Az előterjesztés arra is kitért, hogy az üzemeltetési deficit ellensúlyát jelentő szolgáltatási árbevételek növelése esetén sem megoldás, mert akkor hátárnyba kerülnek a piaci árversenyben. Arra is rámutatnak, amennyiben a temető üzemeltetésből származó hiányt nem ellensúlyozzák az üzemeltetésből származó bevételek növelésével, az üzemeltetés színvonalának csökkenése (sírkert parkfenntartási gondozása, köztisztaság) is bekövetkezhet.

A temetők üzemeltetési és fenntartási költségeinek nagymértékű emelkedése indokolja a különböző díjak 13 százalékos emelését, valamint a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díj szintén 13 százalékkal emelkedne tekintettel arra, hogy ez a díjtétel magába foglalja a temetőbe történő behajtás, az ügyfélszolgálati irodán történő adategyeztetés, a sírköves csoportvezető által a sírhelynél történő helyszíni ellenőrzés és az üzletág vezető által a beadott dokumentumok ellenőrzésének díját is.

Összehasonlításként néhány tételnél megnéztük, mit jelent ez az emelés A szolgáltatás 2024. január 1-től érvényes, áfa nélküli díja, illetve az esetleges emelés utáni díj, szintén áfa nélkül: Technológiai tér és a ravatalozó tér használata, elhunyt hűtése 4 napig: most 75 469 Ft, új ár: 85 280 Ft

Elhunyt hűtésének díja 5. naptól (Ft/nap): most 2 782 Ft, új ár: 3 144 Ft

Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsinként: most 14 159 Ft, új ár: 16 000 Ft

Sírásás és sírhelynyitás - normál sír esetén március 1. és október 31. között: most 24 725 Ft, új ár: 27 939 Ft

Visszahantolás - normál sírhely esetén: 10 619 Ft, új ár: 11 999 Ft

A temetkezési szolgáltatók kivételével a Debreceni Köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díja (áfa nélkül) 5 228 forintról 5 906 forintra emelkedne.