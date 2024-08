A nyár vége, iskolakezdés közeledtével sok fiatal szerez jogosítványt, akik ügyesek és szorgalmasak, azok a nyári szünetben sikeres forgalmi vizsgát tesznek. Az aktív forgalomban közlekedők jól tudják, még gyakorlott sofőrként sem egyszerű helyesen eljárni egy-egy bonyolultabb közlekedési szituációban, ezért is hívtuk segítségül Hajdu Kristóf debreceni gépjárművezető-szakoktatót, akit a Hír FM debreceni műsorában arra kértünk, ossza meg velünk, hogyan vezessünk friss jogsival. – Ahogy a tanulóvezető visszatér a rutinpályára, sikeres forgalmi vizsgát téve, azt szokta mondani a vizsgabiztos, önálló gyakorlásra alkalmas. Tehát már nem kell a vizsgát követően felügyelet mellett, pótpedállal felszerelt gépjárművel közlekednie. Mivel a vizsgán bemutatta, hogy képes az önálló tapasztalatszerzésre, és megvan az a tudásszintje, amivel ezt végre is tudja hajtani – szögezte le a szakember. Kiemelte, soha nem szabad elbíznunk magunkat, ha így teszünk, akkor már elrontottuk, mivel ha jó sofőrnek tartjuk magunkat, akkor az alázattal már nem úgy bánunk a közlekedés során, ahogyan azt kellene. – Ne akarjunk jó sofőrök lenni, inkább tapasztaltak – fogalmazott.

Hajdu Kristóf elmondta a Haonnak, miért fontos, hogy egy tanulóvezető a sikeres vizsgája után is aktívan vezessen

Forrás: Napló-archív

Sikeres vizsga után ezt tegye a tanulóvezető

Kíváncsiak voltunk, mennyire fontos az, hogy a tanulóvezetők a gyakorlati órák után is aktívan vezessenek. – Nagyon fontosnak tartom, hogy a sikeres forgalmi vizsgát követően a tanulók ne csak legyintsenek, és azt mondják, oké, ez is megvan, most már bármikor vezethetek, amikor csak kedvem tartja, de ráérek még… – mondta Hajdu Kristóf. Rámutatott, amíg a gyakorlás zajlik, addig van egyfajta folyamatossága a fejlődésnek, ha ez megtörik, akárcsak néhány hónapról beszélünk, az óriási visszaesés tud lenni.

Ha csak 2-3 hónapot gyakorol, vezet az ember, majd ugyanennyit nem, azután nagyon nehéz visszaérni ugyanarra a szinte, ahol abbahagyta a tanulóvezető. Amennyire csak lehet, folyamatos tapasztalatszerzést kellene eszközölni mindenkinél, legrosszabb esetben 2 hetente elmenni egy boltba, vagy ha megy a család látogatóba, akkor igenis a friss jogsist beültetni a volán mögé, még akkor is, ha így picit döcögősebb, hosszabb az út. Nem lehetetlen, hogy elhangzik néhány dudaszó, lefullad egyszer-kétszer az autóval, de ez a tapasztalatszerzés velejárója

– nyomatékosította. Majd arra is választ kaptunk, hogyan viselkedjünk tanulóvezetőként a forgalomban. Hajdu Kristóf aláhúzta, a közlekedés egy nagy társasjáték, mindenkinek részt kell vennie benne, és össze kell, hogy dolgozzon a másikkal.