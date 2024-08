A legdurvább eltérés talán a füzeteknél tapasztalható: 140-től nagyjából 5300 forintig szöknek fel az árak, persze, ebben közrejátszik a méret és a borító mintázata is. A nagy, A4-es füzetek például 400-450 forinttól kezdődnek, onnan pedig már csak a „csillagos ég” a határ. Persze, ezekbe valahogy írni is kell, szóval ceruzákra, tollakra mindenképpen szükség lesz. A grafitok esetében is meglehetősen változó az árfekvés, az olcsó íróeszközök 150 forinttól indulnak, míg a HB-s, 2B-s és hasonló cerkákért simán elkérnek 650-700 forintot, ahogy a jobb minőségű radírokért is. Aki már nagyobb gyermek, és tollal ír, 140–3000 forintig terjedő kategóriában válogathat.