Kilenc gyermekről gondoskodik a paci kertségben élő Jakab házaspár, a tizedik csöppség pedig már útban van. Hozzájuk érkezett kedden délelőtt a Debreceni Karitatív Testület autója, amelynek csomagterében jelentős tanszeradomány és több doboz ruhanemű várta, hogy új gazdáihoz kerüljön.

Széles Diána (jobbra) adta át a csomagokat a gyerekeknek, akik nagyon megörültek a tanszeradomány láttán

Forrás: Hajnal László

Széles Diána alpolgármester a helyszínen elmondta, az akcióval egyúttal Debrecen önkormányzata szeretné megszólítani a lakosságot annak érdekében, hogy minél több tanszert tudjanak átadni a nagycsaládosoknak és azoknak, akik egyedül nevelnek több gyermeket. Rámutatott, az iskoláztatás megterheli a családok költségvetését, augusztus végén a szülők megrohanják a boltokat, és igyekeznek minél több iskolaszert beszerezni, nekik igyekszik a város segíteni. A Karitatív Testület alelnöke emlékeztetett rá, az iskolakezdési támogatás a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is igényelhető, azonban szociális alapon működik, meghatározott jövedelemhatár alapján adható támogatást jelent a rászorulóknak. A Karitatív Testület azonban ezen felül is igyekszik segíteni.

Oda kerül a tanszeradomány, ahol a legnagyobb szükség van rá

Nem azt nézzük, kinek mennyi a jövedelme, hanem azt, hogy mennyire szükséges, hogy tudjunk segíteni a családnak

– mondta az alpolgármester. Példaként említette a kilenc gyermeket nevelő Jakab családot, akikről a testület minden alkalommal gondoskodik, amikor adományozási akciót hirdetnek meg.

Széles Diána megköszönte az amerikai magyarok, a DVSC Labdarúgó Akadémia és azon gazdasági szereplők együttműködését, akik már jelezték támogatási szándékukat. Hozzátette, a tanszergyűjtő akció mellé állt az önkormányzat is, amely eddig másfél millió forintot különített el a rászorulóknak, azonban továbbra is várják azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek felajánlását, akik szeretnének segíteni a családokon. Az adománygyűjtési akció keretében tanszereket várnak majd, azonban jó állapotban lévő, használható iskolatáskákat is el tudnak majd juttatni a családoknak. Aki pedig szeretne segíteni, de számára egyszerűbb pénzt felajánlani, azt is szívesen fogadják.

Elmondta azt is, mivel a Karitatív Testület arra törekszik, hogy mindenki maga választhassa ki, mire van szüksége a gyermekének, ezért tanszerutalványokat fognak kiosztani, családonként tízezer forintos összegben. Mint mondta, még három hét van iskolakezdésig, így remélhetőleg minél több nagycsaládoson tudnak segíteni. Külön kiemelte azokat a szülőket is, akik egyedül nevelik gyermekeiket, hiszen egyedülálló apának vagy anyának komoly nehézséget jelent egy iskolakezdés.

A Loki mellett az amerikai magyarok is segítik a rászorulókat

A DVSC Debrecen egyik zászlóshajójaként nagyon fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, legyen szó akár véradásról, tanszerosztásról vagy szárazétel-adományozásról, mindig a nemes kezdeményezések mellé áll

– nyilatkozta Zilinyi Zsombor. A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. képviselője kifejtette, nemcsak a Loki felnőtt futballcsapata, hanem az akadémia játékosai, edzői, a szülők és a szurkolók egyaránt csatlakoztak az akcióhoz. Emellett gyűjtést szerveznek az akadémián, valamint a Nagyerdei Stadion területén is adománygyűjtő dobozokat fognak kihelyezni.