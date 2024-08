Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára

Forrás: Czinege Melinda

Az államtitkár beszámolt arról is, a tankönyvek kiszállítása is rendben zajlott, mindössze néhány intézménybe szükséges még eljuttatni évkezdésig a könyveket. Emellett számos újdonsággal áll elő az Oktatási Hivatal a tankönyv- és digitális tartalomfejlesztés területén is, mely összesen 198 újítást foglal magába. Kiemelte az elérhető – főként osztályfőnöki órákra szánt – közösségi nevelési tartalmakat, így a közlekedésbiztonsági oktatóanyag, valamint az egészségfejlesztési tananyag is interaktív videók formájában lesz elérhető.

Jogosítványszerzési segítség a diákok számára

Újdonság lesz ebben a tanévben az ingyenes B kategóriás járművezetői képzés megvalósítása. A piacon olyan mértékben drágult meg a jogosítványszerzés, hogy 2020 óta folyamatos csökkenést mutatott, ezért beavatkozásra volt szükség

– mutatott rá. Maruzsa Zoltán elmondta, a döntés alapján a KRESZ elméleti vizsgára vonatkozó elektronikus anyagokat a KRÉTA-rendszerbe integrálják, a végzős diákok számára pedig automatikusan elérhetővé válnak a tartalmak. A tanfolyamot a tanulók tanórán kívül, otthon, önállóan el tudják végezni. Az intézményeknek mindössze a vizsgák szervezésében adódik feladata, vagyis évfolyamonként egyórányi teremfelügyeletet takar az informatikateremben. Beszélt arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat több középfokú intézményben szervez egy-egy egészségügyi demonstrációs alkalmat, azonban ez nem feltétele az elsősegélyvizsgának.

Az ezzel kapcsolatos kérdésfelvetések miatt az államtitkár leszögezte, gyakorlati képzést egyetlen iskolának sem kell szerveznie. Két út lesz a fiatalok előtt az elméleti vizsgák után: vagy autósiskolákban folytatják a gyakorlati oktatást, emellett – a korábbi MHSZ mintájára – a Honvédelmi Minisztérium (HM) is elindít egy jogosítványszerzési lehetőséget, ahol a honvédségi eszközökkel és sofőrökkel valósítja meg az állam a projektet. Az első évben a HM a szolnoki laktanyában indítja el a pilotot, később országosra bővítve a kapacitást. Előrevetítette, az ingyenes jogosítványszerzéssel kapcsolatos kormányrendeletet hamarosan kihirdetik.

Leszámolnak az orvosi igazolásokkal való csalásokkal

Jelentős informatikai változás lesz az orvosi igazolások tekintetében is, az egyszerűsítést célzó fejlesztést nyár folyamán már letesztelték. A gyakorlatban ez azt takarja, hogy amikor az orvos rögzíti az EESZT (Egészségablak) felületén a gyermek betegségének adatait, közvetlenül be tudja jelölni az iskolai hiányzást megindokló napokat, ez az igazolás pedig automatikusan átkerül a KRÉTA rendszerébe. Vagyis a szülőnek ezt követően nem kell kinyomtatnia és beküldenie az iskolákba, hiszen az orvoslátogatással egyidejűleg eljut az információ az iskolákba. Így nem lesz többé elveszett vagy később pótolandó igazolás, valamint a gyerekek sem tudnak trükközni a hamis orvosi papírokkal.