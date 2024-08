A júliusi alkalmak után most újra légi kémiai szúnyoggyérítés lesz Debrecen teljes területén. Az irtást augusztus 14-15-16-án, a napnyugtát megelőző 1-2 órában végzik, közölte kedden az önkormányzat. Az irtásra pótnapokat is kijelöltek, augusztus 17-18-át. Hozzátették, az alkalmazandó Deltasect Plus 1,2 ULV készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben - 0,6 liter/hektár - kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Újra légi szúnyoggyérítés lesz Debrecenben

Forrás: Napló-archív

A szúnyoggyérítéssel összefüggésben azt javasolják a lakosságnak, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.