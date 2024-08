Az augusztus 30-i Állatkertek Éjszakája közeledtével a Zoo Debrecen újabb különleges és régóta várt lakó érkezéséről adhat hírt, miután augusztus 9-én egy fiatal nőstény sivatagi rókát fogadott. A tízhónapos, de már ivarérett jövevény és a 2017 óta a Nagyerdő fái alatt élő két hím sivatagi róka egyike a remények szerint tenyészpárt alkot, és végre Debrecenben is szaporodhat majd ez a közönségkedvenc faj. A sivatagi rókák fokozatos összeszoktatásuk alatt is megtekinthetők a Kisragadozóház kifutórendszerében akár az augusztus 23-i utolsó nyári Esti Séta vagy a főszezon legnagyobb szabású rendezvénye alkalmával is – tudatta portálunkkal a debreceni állatkert.

Remények szerint Debrecenben is szaporodhat majd a sivatagi róka

Forrás: Zoo Debrecen

Az Észak-Afrika, a Sínai-félsziget és az Arab-félsziget sivatagaiban őshonos sivatagi róka (Vulpes zerda) 30-40 cm-es testhosszával a világ legkisebb vadon élő kutyaféléje.

A sivatagi róka ihlette „ A kis herceg ” karakterét

Mint írják, legfőbb jellegzetessége a termetéhez képest hatalmas füle, amely nemcsak éjszakai vadászata során segíti tájékozódását, hanem hőszabályozásában is fontos szerepet játszanak. Egy-egy szülőpárból és azok utódaiból álló, legfeljebb tízfős családi közösségekben él, amelyek a nappali forróságot igen kiterjedt, akár 120 négyzetméteres földalatti üregrendszerükben vészelik át. Egyszerre 2-4 utód születik, amelyek gondozásában mindkét szülő részt vesz. Érdekesség, hogy minden bizonnyal nem az európai vörös róka, hanem a sivatagi róka ihlette a róka karakterét Antoine de Saint-Exupéry leghíresebb művében, A kis hercegben a szerző észak-afrikai élményei nyomán.

Bár természetes populációi egyelőre stabilak és népesek, az emberi tevékenység okozta élőhely-átalakulás és a vadászat miatt a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. A hazai állatkertek körében viszonylag ritkának számít, mivel Debrecen mellett csak két másik intézményben él az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EAZA EEP) keretében.