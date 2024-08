Családi napot rendezett munkavállalóinak szombaton a Schaeffler Debrecen Kft., az eseményen Papp László is részt vett. A debreceni polgármester a Facebook-oldalán rámutatott, a cég rendkívül meghatározó szereplője a város gazdasági életének. „A vállalat folyamatosan fejlődő perspektívával több mint 25 éve stabil pont a munkavállalók életében, 1300 debreceninek és környékbelinek biztosítva munkalehetőséget. A cég társadalmi szerepvállalása a sport és oktatás területén is példamutató. További sikeres éveket kívánok!” – tolmácsolta jókívánságait a polgármester, aki az eseményen emléklapot is átnyújtott Szabó Péternek, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetőjjének.

Családi napot tartott a Schaeffler Debrecenben

Forrás: Facebook / Papp László