Nem álltak meg a fejlesztésekkel Sárrétudvariban, jelenleg egy új piac kialakításán, a bölcsőde bővítésén, utak és járdák fejlesztésén, valamint egy inkubátorház építésén is dolgoznak a településen – tájékoztatott megkeresésünkre Kiss Tibor polgármester. Mindezek mellett uniós forrásból elkészülhet a Kossuth utcai leállósávok kialakítása és gyalogátkelőhelyek kialakítása, tájház építése és egy mobilszínpad telepítése.

A Költő Nagy Imre utca járdájának felújítása már elkezdődött Sárrétudvariban

Forrás: Kiss Tibor / Facebook

Egymilliárd forintból fejlesztenek Sárrétudvariban

– A beruházások összértéke mintegy 1 milliárd forint. Jelenleg a járdaépítések zajlanak, de bízunk benne, hogy még idén elindulhat a többi beruházás is, melyek várhatóan a következő év végére be is fejeződnek – mondta a településvezető. Mint kifejtette, egy korszerű piaccsarnok építésével a helyi és kézműves termékek megjelenését kívánják előmozdítani és támogatni. Az inkubátorházat Sárrétudvari központjában lévő kihasználatlan épületben alakítják ki, melyben irodák, konferencia terem és közösségi tér kap helyet.

Az új tájház méltó hellyel szolgál majd a meglévő néprajzi gyűjteményünk elhelyezésére, illetve az épület környezetében telepítjük a szabadtéri színpadot

– emelte ki Kiss Tibor.