Három év alatt „épült fel” a Sámsoni út

– Az egyik szomszédom képviselte az utcát egy lakossági fórumon, amelyen a Sámsoni út fejlesztését mutatták be. Ott szerezte be a négysávosítás és a vasúti átkelő tervezett fejlesztéseinek terveit. Ezekkel adta magát az ötlet, hogy elkészítsem azt is egy külön világban – tudtuk meg Csabától. Jelenleg a Mátyás király utcát készíti, de szeretné a teljes Csapókertet megcsinálni. Kérdésünkre elárulta: mivel számára ez csak kikapcsolódás, így nem tűz ki konkrét célokat és határidőket sem. Előfordulhat, hogy csak hónapok múlva jelentkezik további utcákkal. – A legnagyobb kihívás a méretarányok tartása jelenti. Szeretném minél valósághűbben megcsinálni, így a Google Mapset használva, az utcarészletet egy grafikus programba betöltve nézem meg a képpontokat, majd számítom át azokat a Minecraft-világomba – tette hozzá.

A Sámsoni út vasúti átkelője jelenleg még így néz ki, de Csaba Minecraft-világában már a vasúti aluljárón zajlik a képzeletbeli közlekedés

Forrás: Czinege Melinda

A Debrecenben Hallottam közösségében sikert aratott a Minecraft-béli Sámsoni út

Csaba elmondta azt is, hogy lánya javasolta, ossza meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban az alkotásait. Meglepetésére több mint 600 reakció, számtalan komment érkezett a poszt alá és még privát üzenetekben is gratuláltak neki, illetve ajánlottak figyelmébe Minecraft-csapatokat.

Ha lesz további fejlesztés, azt mindenképp közzéteszem. Úgy vettem észre, tetszik a közösségnek, érdekli őket

– mondta Csaba.