Teljes joggal foglalkoztatja településünk lakosságát, hogy a fém, az üveg és a műanyag palackok visszaváltásának rendszere mikortól lesz biztosítva a településünkön. Arra korábban reagáltam, hogy ebben a kérdésben az önkormányzat nem lehet szerződő fél, ennek a lehetőségét csak forgalmazók, azaz kereskedelmi egységek tudják igényelni – írta a napokban közösségi oldalán Kiss Tibor, Sárrétudvari polgármestere. A településvezető örömmel jelentette be, hogy az egyik helyi vállalkozó rendelt egy REpont automatát, el is indult a szerződéskötéshez szükséges eljárás, így hamarosan a községben is elérhető lesz a szolgáltatás.

