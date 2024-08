Kun Norbert sokat jár a debreceni Látóképi-tározóhoz horgászni, így tett a közelmúltban is, csütörtök délutántól vasárnap reggelig horgászott a tó legelején. Norbi elmondása szerint volt, hogy éjszaka nem is horgászott, annyira elfáradt a nap végére a pontyvadászatban: dupla kapások, rövid időn belül is akár – áll a Látóképi-tározó Facebook-oldalán közzétett posztban.

A legnagyobb horogra akadt ponty 16,50 kilós volt

Forrás: Látóképi-tározó / Facebook

Mint írják, emellett rengeteg 10-15 kiló közötti, 5 darab 15 kilogramm fölötti ponty is matracra került, a legnagyobb 16, 50 kilósnak bizonyult. Minimális etetés, egy szem bojli, és paszta volt a legeredményesebb felkínálási módszer, több száz kiló ponty csábult el erre a pár napban.