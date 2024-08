Hamarosan búcsút inthetünk az utolsó nyári hónapnak is, ami természetesen nem jelenti azt, hogy véget ér a nyár, biztosan lesz még szeptemberben is strandidő. Ez azonban nem egyenlő azzal, hogy a legkedveltebb szezonális zöldségek és gyümölcsök is megvásárolhatóak lesznek a piacon. Legutóbb június közepén tájékoztattuk a Haon olvasóit a zöldség és gyümölcs árakról, most pedig úgy döntöttünk, felkeresünk három debreceni piacot, és összehasonlítjuk a termékek árait. És ha már lecsószezon: összevetjük a hagyma, a paprika és a paradicsom árait, és kiderítjük, melyik debreceni piaccal járunk a legjobban. A piaci árak most jóval kedvezőbben voltak, mint június közepén, amikor a tv-paprika kilójának az ára 1200 forint volt, a vöröshagyma 450-700 között mozgott, illetve volt olyan magmentes paradicsom, aminek kilójáért 1800 forintot kértek el.

Piaci árak összehasonlítása

A debreceni nagypiacon, a tócóskerti és a malomparki kispiacon néztük meg a lecsó hozzávalóinak árait, és megállapítottuk, nyitott szemmel kell járni, ha már elmegyünk egy piacra, akkor ne 5 perc alatt akarjunk végezni, hanem nézzük meg, mi a legjobb ár, és azért milyen minőséget kapunk. Nem véletlenül hívjuk a debreceni Nagypiacot nagypiacnak, ott aztán tényleg minden van, de ha a malomparkiban járunk, akkor sem megyünk haza üres kézzel, bár jóval kisebb a választék, mint a belvárosban. A tócóskerti piac igazán hangulatos, de érzékelhető, hogy oda inkább a városrészen élők járnak, és az eladók is az ő igényeiket szeretnék kielégíteni.

A nagypiacon tényleg mindenféle árral találkozunk, már 299 forintért kaphatunk szabadföldi édes paradicsomot, ami igaz, kissé nyomott, viszont lecsóba tökéletes. Ha átlagárat akarunk mondani, akkor 500 forint környékén van a magyar paradicsom kilója, ha pedig fürtös, akkor előbbi összeg dupláját kell átnyújtanunk az eladónak. A vöröshagyma kifejezetten olcsónak mondható, 250 forintért már megvásárolhatjuk kilóját. A paprika mindig is többe került, mint a paradicsom, ez most sincs másképpen, de annyira annak sem elrugaszkodott az ára, a lecsópaprika kilogrammját már 399 forintért megvehetjük, persze, akad 599-ért és 700-ért is paprika.

Mennyibe kerül a lecsó?

A malomparki kispiacon már mindösszesen 250 forintért kapunk egy kiló lecsópaprikát, ami nagyon jó ár, de persze itt is találhatunk nagyobb, fényesebb és húsosabb paprikát, kilónként 500 és 799 forint között. Itt kifejezetten olcsón nem találtunk paradicsomot, a legjobb ár 399 forint volt. A vöröshagyma kilóját 400-ért árulják, ami valljuk be, jóval több, mint a 250 forint. A tócóskerti piacon kevesebb a választék, mint az említett két helyen, és azt sem lehet mondani, hogy kedvező árakat tapasztalhatunk. A legolcsóbb paprika kilója 500 forint, míg a paradicsomé 580, ami nyilván jobb ár, mint június közepén, viszont a másik két piacéhoz hasonlítva jóval drágább, főleg akkor, ha nagyobb tételben vásárolunk. Sokan szeretik a lecsót megbolondítani egy kis tojással, amiből elég 4-5, és máris laktatóbb a vacsora. A tojás ára piaconként nem változik, 80-100 forintért árulják darabját az L-es tojásnak, értelemszerűen ami kisebb, az olcsóbb is. A húsimádók kolbászt is tehetnek a lecsóba; a parasztkolbásznak átlagosan 2500-2800 forint a kilónkénti ára, igaz, abból nem kell sok, csak körülbelül 25 dekányi, hogy megadja az étel ízét.