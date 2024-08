Nyugdíjas vagyok, de eljárok idénymunkára, hogy ami abból is bejön, azt tudjam küldeni a menyemnek, ugyanis nekik most minden forint aranyat ér, Patrik kezelésének összege igencsak költséges. Az az igazság, amikor Patrik kómába esett, akkor anyagilag is nagyon megzuhantunk, minden pénzünket odaadtuk.