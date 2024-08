Elindult a parlagfű pollenszezonja, és bár jelenleg országosan alacsony-közepes a pollenkoncentráció, helyenként már magas szinteket is mértek. A parlagfű elleni védekezés nemcsak társadalmi és gazdasági szempontból fontos, de törvényi kötelesség is – hívta fel rá a figyelmet Facebook-bejegyzésében a Future of Debrecen.

Forrás: /Illusztráció: MW-archív

Az oldal több hasznos tippet is megosztott a parlagfű visszaszorításának módszereiről:

Kapálás : A kézi gyomlálás mellett a kapálás is hatékony módszer a parlagfű fejlődésének megállítására a kertben.

: A kézi gyomlálás mellett a kapálás is hatékony módszer a parlagfű fejlődésének megállítására a kertben. Kaszálás : Nagy mennyiségű parlagfű esetén a kaszálás a legcélravezetőbb eljárás.

: Nagy mennyiségű parlagfű esetén a kaszálás a legcélravezetőbb eljárás. Növényvédőszeres gyomirtás: A növényvédőszeres kezelés a korai növekedési fázisban, a növény hatleveles állapotáig a leghatékonyabb.

Az oldal arra hívja fel a figyelmet, hogy közös összefogással elérhető, hogy minden évben egyre kevesebb parlagfűvel kell majd szembenéznie az allergiásoknak és a növénytermesztéssel foglalkozóknak.