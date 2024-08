Javában zajlanak a munkálatok a debreceni Simonyi út és a Nagyerdei körút sarkánál lévő Pálma Étteremben, melyet a májusi viharos bezárása után visszavett az eredeti tulajdonosa. A Haon a helyszínen beszélt Boros Józseffel, aki elmondta, az elmúlt időszakban tarthatatlan állapotok uralkodtak a vendéglátóhelyen, ezért döntött úgy, hogy hosszú idő után újra felkarolja az ikonikus helyet, melyet fia fog üzemeltetni, ő maga pedig a háttérből felügyeli a rendet.

A világos színek fognak dominálni a Nagyerdő szélén lévő Pálma Étteremben

Forrás: Czinege Melinda

Az a gyakorlat, hogy hosszú távon nem tudnak jól működni azok az üzletek, ahol nincs jelen a tulajdonos vagy az üzemeltető. Rossz tendencia, hogy a bérlő általában kiveszi a pénzt a vállalkozásból, azonban nem törődik azzal, hogy azt vissza is forgassa

– mondta. Hozzátette, az 1998-as nyitás óta aligha fordítottak gondot az épületre, azonban ezen a ponton a múltat lezárják, és teljesen felújítják a Pálmát, hogy újra egy kiváló, igényes vendéglátóegység legyen.

Mint fogalmazott, teljes felújításon esik át az étterem, az utolsó vezetéket is kicserélik, a falakon kívül szinte semmi sem marad a régi. Távozik a műfüves díszítés, a konyhai berendezések, a padlóburkolat, kicserélik a szellőzőrendszer csöveit és természetesen a bútorokat is. A bejárat felé vezető lépcsőt gránit borítja majd, illetve külső tetőszigetelést is kap az épület.

Csak a tenger és a homokos part fog hiányozni a Pálma mellől

A Pálma elnevezés nemcsak, hogy megmarad, hanem motívumként több helyen is megjelenik majd, így a söröző hangulatában mediterrán légkört fog árasztani. A téliesíthető teraszon élő pálmafákat kapnak helyet, és a tapéta mintázatát is a déli növény fogja díszíteni. Boros József elárulta azt is, a legizgalmasabb az étlap lesz, amelyen főként a tenger gyümölcseit kínálják majd, de a vállalkozó egyéb vendéglátóhelyein kedvelt fogásokat is lehet rendelni, többek közt pizzát és tésztás ételeket. Hozzátette, eredeti olasz alapanyagokkal dolgoznak, egy másik helyszínen pedig már zajlanak a próbafőzések.