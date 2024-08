A Google Térképhez hasonlóan működik az az alkalmazás, melynek segítségével az interneten keresztül barangolható be a Debreceni Köztemető. Az Envimapon parcellákra osztva lehet böngészni a temetőben, ami jelentősen megkönnyítheti a tájékozódást a gyászoló hozzátartozók számára.

Amennyiben egy sírra közelítünk az egér görgőjével, arra kattintva a sírban nyugvó személy vagy személyek nevét, születési és elhalálozási évét is megtekinthetjük, valamint egy fényképet is láthatunk a nyugvóhelyről. Ugyanígy a sírhely lejárati dátumát is jelzi az alkalmazás, valamint a temető nyitvatartási ideje és elérhetősége is hozzáférhető.