– Önmagában az elmúlt egy emberöltőnyi idő is megsüvegelendő tény lehet, de számomra nagyszerű érzés hogy az egykori táborozó most kisfiával érkezik, mert szeretné, ha ő is részese lehetne azoknak élményeknek, amelyek számára meghatározó emlékké váltak. Sok minden változott az elmúlt időben, hiszen a mai kor gyermekei számára nehezebben értelmezhető a nomád táborozás, a fáklyás világítás, a csalán partszakasz, a hagyományos WC, a jégakkus hűtőtáska. Mára is jellemző a jókedv, az erőpróba, a kajakok mellett van katamarán, komfortosabb elhelyezés, tökös túra és Jack Sparrow dij – mondja Bertóthy Tamás, az egyesület elnöke.

2024. július 10 – 18 között két turnusban, összesen 83 fő vett részt a nyári táborozáson

Forrás: Turóczi Barnabás

Vízijártassági igazolványt is szerezhettek a nyári táborokban

Az első turnusban résztvevő újoncoknak elsősorban a kellemes élmények megélése volt a legfontosabb. A táborból csillagtúrákat szerveztek a Fekete-, Fehér-, Kettős – Körösön, illetve a Gyulai Élővíz csatornán. Kerékpártúrák voltak a Körös gátjain, a Mályvádi erdőbe és a Weinckheim -Széchenyi kastély romjaihoz.

Vizijártassági igazolványt is kaptak azok, akik teljesítették a „mesebeli négypróbát”, azaz a Körös átúszását, a vízimentési gyakorlatot, leevezték a folyón kijelölt távot, és helyesen töltötték ki a tesztlapot. Így lett a Körös-túra kiváló teljesítője az első turnusban Puskás Benedek, Jack Sparrow díjas a legvagányabb résztvevő Oláh Emma.

A második turnus elsősorban haladóknak szólt

Forrás: Turóczi Barnabás

A második turnus elsősorban haladóknak szólt, ami Szanazug – Dánfok – BSHE horgász tanya – Gyomaendrőd szálláshelyekkel igazi vándortábor volt. Mindennapos táborbontás, naponta 18-20 kilométeres evezés, táborverés kemény munkát igényeltek mindenkitől. A második turnusban Molnár Péter teljesített kiválóan.

Mindennél többet mond, hogy a résztvevők fegyelmezetten, de mégis kellemes, családias hangulatban töltötték a túrák óráit. Köszönet illeti a táborok szervezőit, a kiszolgáló személyzetet, így Nagy Károlyt, Szatmári Imrét, Csige Tündét, Misuta Zoltánt, Burai Dávidot, Mikó Zoltánt, akik gyakran embert próbáló csapatmunkával járultak hozzá a sikerhez.

– összegezte az idei programot Bertóthy Tamás.