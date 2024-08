Ifjú kutatók előadásával zárult a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának (TTK) eseménye augusztus utolsó hetén. Véget ért ugyanis a nyári tábor Debrecen, illetve közel 30 település középiskolás tanulói számára. A Debreceni Egyetem Élettudományi Központjában gyűlt össze pénteken a középiskolásokból álló diáksereg, akik csoportokban és egyénileg is előadást készültek tartani kutatásaikból. Rendkívül széles skálát fedtek le ezek a területek; olyan témákkal is készültek például, hogy milyen forrásokból nyerhetünk ki koffeint, milyen szerepet tölt be a mesterséges intelligencia a turizmusban, vagy hogy mit jelent biomérnöknek lenni.

Ez a nyári tábor Debrecenbe vonzza a fiatalokat

Mint ahogy Kun Ferenc dékán rámutatott a TTK nyári táborának céljára még a prezentációk bemutatása előtt, az a fontos, hogy a középiskolások átéljék, milyen kutatónak lenni.

A legérdeklődőbbeket és legtehetségesebbeket hívjuk meg, körülbelül 100-110 diákot tudunk vendégül látni, akiket egy legalább kétszeres túljelentkezésből tudunk kiválasztani. Idén 105-en érkeztek 28 település 45 középiskolájából

– részletezte Kun Ferenc, aki azt is elmondta, hogy amikor elkészül a tábor honlapja, és meghirdetik a programokat, általában már akkor özönleni szoktak a jelentkezések. És nem csak a szomszéd városok diákjait érdekli a kutatótábor…

Kiderült ugyanis, hogy idén egy nagykanizsai tanulónak kellett a legtöbbet utaznia belföldön ahhoz, hogy részt tudjon venni a táborban. Rajta kívül jöttek a határon túlról is, Erdélyből, de még Kazahsztánból is útnak indult egy diák, aki az interneten talált rá a TTK nyári táborára.

Persze, az egyetemnek egyúttal az is szándéka, hogy népszerűsítse szakjait a továbbtanulni vágyók körében, és ez a dékán szerint jól működik: sokan jelentkeznek nemcsak a TTK-ra, hanem más karokra is a tábornak köszönhetően.

És hogy milyen kutatási területek iránt érdeklődnek legjobban a diákok? Kun Ferenc tapasztalatai szerint a biotechnológia a legnépszerűbb, ahogy a gravitációs hullámok és az oltóanyag-kutatás témaköre is mozgatja a fiatalok fantáziáját.