A legtöbb család számára a nyári időszak egyik legnehezebb feladata a gyermekek biztonságos elhelyezése napközben. Nyári gyermekfelügyelet ma már többféle formában is elérhető, fogadható bébiszitter, lehetőség van különböző szünidei táborba elküldeni a csemetéket, de adott esetben a települési önkormányzatok és azok intézményei is készülnek programokkal. Ez utóbbi lehetőségekről érdeklődtünk a hajdú-bihari településeknél.

Megkérdeztük, milyen programokkal várják a hajdú-bihari települések a gyerekeket a nyári gyermekfelügyelet ideje alatt

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

– Július közepéig az általános iskola tartott napközi tábort, ezt sok szülő igénybe vette. Ezt követően a könyvtárunk szervezett egy kéthetes olvasó- és kézművestábort. Oda az alsó tagozatos korosztályt várták, de fogadtak ötödikes diákokat is. 30 gyerek látogatta a különböző programokat, nagyon népszerű volt – mondta megkeresésünkre Nagyhegyes polgármestere. Mint megtudtuk, a község erdélyi testvértelepüléséről, Vámosgálfalváról érkezett fiatalok táboroznak most Nagyhegyesen, akikhez több helyi felső tagozatos diák is csatlakozott.

– Tiszacsegére, Tiszafüredre és Sárospatakra is kirándultak, nagyon tartalmas programot állított össze nekik a művelődési házunk – emelte ki Bajusz Istvánné. A héten elkezdődött a helyi református közösség napközi tábora is.

– Az óvoda a jövő héttől 3 hétre bezár, hogy elvégezzük a szokásos és szükséges festéseket, meszeléseket, karbantartásokat. A szociális étkeztetés viszont augusztus 23-ig továbbra is működik majd – mondta a polgármester. Mindezek mellett a nyári szünet alatt is működnek a művelődési ház szakkörei, továbbá az általános iskola pedagógusai focitáborral készülnek.

Az örömben és a helyi strand medencéiben is lubickolhatnak a kabai gyerekek

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Minden héten mennek a strandra a kabai gyerekek

– A nyári szünet alatt – június 24-től augusztus 30-ig – folyamatosan biztosított a nyári gyermekfelügyelet az önkormányzat intézményei (Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ) és az iskola szervezetésében – tudtuk meg Szegi Emmától, Kaba polgármesterétől. A lehetőségekkel élnek a helyi szülők, van olyan gyermek, aki a délelőtti órákban vesz részt a tevékenységekben és van, aki egész nap. 8 órától 16 óráig tart a nyári gyermekfelügyelet napközben.

Az intézmények igyekeznek színes programokat kínálni a gyerekeknek. Kézműveskedés, batikolás, számháború, társasjátékok stb. Betekinthettek az alkotótábor életébe is. Minden héten egy alkalommal a városi gyógy-és strandfürdőben lubickolhatnak

– sorolta a lehetőségeket a városvezető.