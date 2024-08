A Nyári Egyetem kurzuszáró megmérettetésén a második két hétre érkezők és a már egy hónapja itt tanulók egyaránt vizsgáztak, többségük írásban. A tanárok által összeállított tesztekben a tanult nyelvtan és szókincs szerepel, melyeket egyaránt kiválóan sajátítottak el a diákok. 50 hallgató vizsgázott le a Debreceni Nyári Egyetem zárónapján – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

A résztvevők számos élménnyel gazdagodtak a Nyári Egyetemen

Forrás: unideb.hu

Nem csak tanultak a Nyári Egyetemen

Az órák mellett az egyéb programokat is nagyon élvezték a külföldiek. Újként szerepelt a kínálatban a sárándi Szeredás Porta meglátogatása, ahol maguk fonták a kalácsot és tekerték a csigatésztát, majd együtt énekelhették a magyar népdalokat.

A program nagy sikernek örvendett, így valószínűleg hosszabb távon benne marad a kínálatban. Szintén új és szintén sikeres volt a Tímárházban tett látogatás, ahol nemezelhettek, és a korongozást is kipróbálhatták.

Egy hónap alatt több mint 100-an tanultak Debrecenben magyarul, a Nyári Egyetem diákjai hősiesen megküzdöttek az akadályokkal, melyek között egyértelműen a sokszor közel 40 fokos forróság jelentette a legnagyobb gondot.

Mivel nemcsak a magyar nyelv, hanem a kultúra megismertetése is a célja a tanfolyamnak, idén a Református Kollégium múzeumait, könyvtárát, gyűjteményeit is megtekinthették a diákok. A régi iskola berendezési tárgyai, a bútorok és az értékes könyvek lenyűgözték az idelátogatókat. Az esti városnézés pedig egy olyan program, amely évek óta több diákot vonz, egyre többen voltak kíváncsiak hétről hétre ezen a nyáron is Rácz István vezetéseire.

A hortobágyi kirándulást interaktívan tervezték a szervezők, így a lovak csutakolásától a pusztakocsikázáson át az állatsimogatásig mindent kipróbálhattak a hallgatók. Megnézhették, hogy készül a karikás ostor, ebédre slambucot ettek, a szórakoztatásukról pedig a csikósbemutató gondoskodott.