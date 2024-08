Csilingelő fényáradat lepte el a cívisvárost vasárnap este. Útjára indult ugyanis a Night Ride Debrecenben, melyen több ezer biciklis ült nyeregbe. A Nagyerdőn kezdődött a menet, onnan indultak útnak a bringások, szelve a belváros utait.

Elindult a Night Ride Debrecenben: fényjáték két keréken, hatalmas bulihangulat lett úrrá a közutakon

Night Ride Debrecen: fényjáték, buli, látványos bringák

A Simonyi úton kezdődött el a tömeges felvonulás, de még ezt megelőzően kedvcsináló programokkal szórakoztatták a szervezők a közönséget. Az óriáskerék szomszédságában Kempf Zozo és a DSI BMX-es csapata mutattak be elképesztően látványos trükköket, ami már önmagában nem kevés látogatót vonzott, majd a sport mellett a zene is teret kapott, mi az, hogy, Heincz Gábor BIGA és formációja énekeltették, tapsoltatták meg a nagyérdeműt, s még a legkisebbek is táncra perdültek egy-egy nóta hallatán. Gábor legismertebb számát pedig, a Learning to let go című dalt ki ne hallotta volna már legalább egyszer; nem maradt el, a közönség pedig igencsak élvezte.