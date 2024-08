Nosztalgikus hangvételben búcsúztunk el júliusi cikkünkben szerkesztőségünk korábbi helyszínétől, a Dósa nádor téri Napló-székházától, július 22-étől ugyanis új korszak köszöntött be a hajdú-bihari napilap életében. A lap szerkesztősége a debreceni Szent Anna utcára költözött, míg az ügyfélszolgálat a Liszt Ferenc utca 4. alatt érhető el. A cikkben felidéztük az épület történelmét, amely 70 évig adott otthont a Hajdú-bihari Naplónak, és várhatóan legalább ennyi boldog esztendőt fog átélni az új lakója is. Mert bizony a Dósa nádor téri ingatlan ideális elhelyezkedésének köszönhetően nem marad kihasználatlanul. Már korábban is tudtuk, hogy az épületet a Cívis Ház Zrt. vásárolta meg, azonban kíváncsiak voltunk, mik a város tervei az épülettel.

Az egykori Napló-székház 2023-ban

Forrás: Napló-archív

Rendbe teszik az egykori Napló-székházat

Megkerestük a polgármesteri hivatalt, válaszukban közölték, a Cívis Ház augusztus elején vette birtokba az épületet. Hozzátették, ezt követően kezdődhetnek meg érdemben az ingatlan fejlesztésével kapcsolatos tervezési műszaki előkészítő munkálatok, tekintettel arra, hogy az épület belső és külső felújításra szorul.

Habár a konkrét rendeltetése egyelőre nem ismert, az sem kizárt, hogy kötődik ahhoz a tervhez, mely szerint egy könnyűzenei közösségi kulturális központot alakítana ki az önkormányzat a Dósa nádor téren. Erről egy versenyfelhívás alapján írtunk, amely a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg július végén, és egy olyan komplexum megvalósítását célozza, amely beltéri és fedett udvari előadótermeket, vendéglátó- és szálláshelyet és az ezekhez kötődő közösségi tereket takar. Habár a korábbi Napló-székház épülete nem része a tervpályázatnak, szerepet kaphat a belvárosi tér kulturális felvirágoztatásában.