Beköszöntött augusztus 11-edike

Elérkezett a várva várt nap. A debreceniek egy része már előre kivette a szabadságot, és előkelő pozícióból nézte a napfogyatkozást: többen Siófokra vagy Szegedre utaztak a látványosságért. (A MÁV-nak nem sikerült teljesen felkészülnie a rohamra, a vonatok zsúfoltak voltak, munkatársunk anno két órát várt visszafele Cegléden csatlakozásra, pár perc késés miatt.) Hajdú-Biharban az előrejelzésnek megfelelően csalódást keltő volt az élmény: nemcsak azért, mert be volt borulva az ég, hanem azért is, mert valóban éppen annyira sötétedett be, mint amikor egy zsengébb felhő kúszik a Nap elé.

A vármegyéből a legjobban Csökmő és Darvas környékén lehetett látni a jelenséget. A Napló másnapi írásából kiderül, a 47-es főúton megállt az élet, az autók leálltak, az addig éneklő madarak elhallgattak. A lap egyik újságírója eképpen ragadta meg a pillanatot:

Egy óra múlt 10 perccel, amikor mégiscsak kegyébe fogadta a mindenható a napvadászokat: végre fölszakadoztak a felhők, eldobta szemérmességét az éltető égitest. Káprázó szikrái mintha azt üzenték volna: „Ha rajtam múlik, emberek, messze még a világvége!”

Sokan a mai napig ereklyeként őrzik az ezredforduló előtt vásárolt védőszemüveget. Talán nekik volt igazuk, ugyanis a 2081-es napfogyatkozásra már nem kell újat beszerezniük. Legközelebb ugyanis ekkor lesz Magyarországról megfigyelhető az égi csoda.

Petőfi is tanúja volt a jelenségnek

Mint említettük, 1999 előtt 1842-ben volt látható Magyarországon a teljes napfogyatkozás, amelynek Petőfi Sándor is tanúja volt. A költő unokatestvére, Orlay Petrich Soma emlékezett vissza arra, hogy a lánglelkű poétának hogyan károsodott a szeme 1842. július 8-án:

„Konok természetének Petőfi nem egyszer megadta az árát, így az 1842-ik év nyarán majdnem megvakulással lakolt érte. Ez évben teljes napfogyatkozás volt látható Magyarországon, s mi e tünemény kedvéért a város szélére mentünk, hogy azt teljes pompájában láthassuk. Amint a nap fényes tányérja fogyni kezdett, Petőfi föltette magában, hogy annak teljes elfogyásáig bele fog nézni, s csakugyan, intéseim dacára sem vette le arról tekintetét. De amint az első sugár igen éles hatással ismét kilövellt, Petőfi szemeire csapta tenyerét s egész hazáig karon kellett őt vezetnem, s csak napok múlva szűnt káprázata, de bal szemének ez annyira ártott, hogy avval sohasem látott többé tisztán.”