Elnéptelenedő települések című cikksorozatunkban olyan Hajdú-Bihari falvakat, apróbb községeket látogatunk meg, ahová még az idő is megpihenni jár. Egy ilyen rejtett gyöngyszemre leltünk Tiszacsegétől 5 kilométerre délre, ahová az Egyek felé vezető út egyik leágazása vezet. A körülbelül 100 fős lélekszámú Nagymajornak kifejezetten jól áll az átmenő forgalom hiánya, autót alig látni errefelé, ennek köszönhetően valóban vidéki idillt sugároz a település. A vasútvonal ugyan ki van építve, de már évek óta nem töri meg a csendet mozdony zakatolása. Ettől a levegő is olyan zamatos, hogy szinte érdemes lenne palackozni, és árulni a szmogos nagyvárosokban. Jár viszont busz, méghozzá meglepően sűrűn: két óránként, bár a helyiek közül főleg az idősek veszik igénybe, ha vásárolni vagy orvoshoz kell menni. Bolt, rendelő, iskola, kocsma ugyanis nincs Nagymajorban, de mint később megtudjuk, ez nem is igazán okoz gondot.

Ha víz venné körbe, Nagymajor lenne a béke szigete

Nagymajor, a gyümölcsparadicsom

A helységnévtábla után fecskék hada köszönt minket: százával üldögélnek a villanypóznák közt feszülő távvezetékeken, akár kottája lehetnének a csend dallamának. Fészkük a házak eresze alatt sorakozik, és a serényebb madarak folyamatosan ki-be repkednek belőle. Van dolguk, ugyanis bőven akad táplálék a környéken: köszönhetően a mindenütt gyümölcstől roskadozó fáknak, szép számmal vannak rovarok és darazsak. Kövérlik a szilva a levelek közt, és a körte is gömbölyűen kacérkodik, szinte könyörögve a szomjas utazónak, hogy szakítsa le.

Árad a béke Nagymajorból, veszélyt legfeljebb az a házimacska jelenthet a környékre, amelyikre az egyik kerítésre kiszegezett humoros tábla hívja fel a figyelmet, mely szerint

a cica harap!

Arra leszünk figyelmesek, hogy egy mórabórát szüretelő átutazó csapattal társalog Szirti Sas. Ekkor döbbenünk rá, hogy Nagymajor ad otthont a Vay-kastélynak, a sámán lakhelyének, amit kollégáink nemrégiben jártak be tüzetesen.

Annyi a gyümölcs, hogy még a buszmegálló is tele van mórabórával

Csend, tiszta levegő és biztonság

Ezzel a három kulcsszóval tájolja be a nagymajori mindennapokat Zsolt, akit éppen kerti munka közben szólítunk meg. Bemutatkozásunkkor kiderül, ismeri a Haon elnéptelendő településekről szóló sorozatát, és már várták is, hogy egyszer sorra kerüljön szeretett falujuk.