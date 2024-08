A nyári időszak a legtöbb ágazatban elsősorban a pihenésről, szabadságolásokról szól. Kivételek persze itt is akadnak, ilyen például az építőipar, amely az év legmelegebb hónapjaiban sem áll meg, legfeljebb az időjárás körülményeihez igazítják a munkavégzést. Az uniós és hazai forrásoknak köszönhetően ez évben sem maradnak adósak a fejlesztésekkel az önkormányzatok: hol építenek, hol újítanak. Nagyhegyes esetében mind a kettőre találhatunk példát, így ellátogattunk a mintegy 3 ezer lelkes községbe, hogy megnézzük, hogyan haladnak a munkálatok.

Folyamatosan szépül és modernizálódik Nagyhegyes művelődési háza

Forrás: Czinege Melinda

– Jelenleg a művelődési házunk belső felújítása van folyamatban. Az előtérben zajlanak a munkálatok, amit átalakítunk, illetve felújítjuk a mosdókat és egy akadálymentes mellékhelyiséget is kialakítunk – mutatta be a projektet Bajusz Istvánné polgármester. Az előtérben található ruhatárat megszüntették, elbontották, helyén egy mozgatható térelválasztót szerelnek be. – Ha kinyitjuk, kapunk egy nagy helyiséget. Ha becsukjuk, akkor lesz a földszinten egy klubhelyiségünk – magyarázta a településvezető.