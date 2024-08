Motoros közlekedésbiztonsági rendezvényt szervez augusztus 10-én, szombaton 9 órától a Koroknai Autósiskola és a Continental Safety-Hungary Debrecen az autósiskola Harsona utcai telephelyén. Az eseményen kezdő és haladó motorosok egyaránt fejleszthetik tudásukat, megismerkedhetnek néhány hasznos technika elemeivel.

A Honda csaknem 50 éve indította útjára Japánban a Continental Safety motoros vezetéstechnikai továbbképző rendszerét. Ez egy preventív közlekedésbiztonsági módszer, melyet folyamatosan fejlesztenek és bővítenek. A világ 36 országában, köztük Magyarországon is megtalálhatóak ezek a képzőközpontok, több tízmillió motoros sajátította már el a tréninget

– mondta érdeklődésünkre Koroknai Imre szervező, A közlekedés biztonságáért Alapítvány elnöke és a Koroknai Autósiskola vezetője. Hozzátette, Debrecenben 2020 óta elérhető a képzési rendszer a motoros tudásukat fejleszteni kívánók számára, főként azokat a képességeket igyekeznek javítani, amelyek a közúti közlekedéshez feltétlenül szükségesek.

A szervező azért tartja fontosnak az ismeretek elsajátítását, mert úgy látja, a legtöbb motoros a jogosítvány megszerzése után nem vesz részt további képzésekben, holott kezdő és haladó motorosok számára is mindig van fejlesztendő terület. Mivel a motorozás időszakos dolog, egy tavasztól őszig tartó szenvedély, ezért egyre inkább felismerik az emberek, hogy érdemes felfrissíteni a tanultakat, és új, közlekedésbiztonság szempontjából hasznos technikákat magunkévá tenni.

Különböző programelemekkel várják a látogatókat

A közlekedésbiztonsági napon a védőfelszerelések megfelelő használatán túl a motorosok a képzettségi szintjüknek megfelelően a különböző súlypontáthelyezési gyakorlatokat, vészfékezési és kanyarodási technikákat, a lassú haladáshoz szükséges egyensúlyi gyakorlatokat is megismerhetnek. Emellett az egyenetlen, rázós úton való haladás, a gyors kikerülés, a lejtőn való megállás és elindulást fortélyait is elsajátíthatják a hallgatók

– ismertette Koroknai Imre.

Mint mondta, az instruktorok segítségével megismerhetik az érdeklődők a tematikát, valamint díjmentesen kipróbálhatják a technikát. Lesz tudásszint-felmérés, valamint bárki kipróbálhatja a képzési rendszerben alkalmazott különböző szimulátorokat is. Arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a motorokat egy szakemberekből álló gárda műszakilag átvizsgálja, és még műszaki vizsga érvényesítésére is lesz lehetőség azok számára, akiknek a műszakija a lejárat közelében van.

A rendezvény szervezésében részt vesz a rendőrség és A közlekedés biztonságáért Alapítvány is, így motoros rendőrök és közlekedési szakemberek előadásain, kötetlen beszélgetéseken is részt vehetnek a látogatók. A vezető szerint a rendezvénynek ezen túl közösségépítő szerepe is van a motorosok számára.

