Szabó József polgármester szerint nincs ok aggodalomra, egészséges és finom az új víz Monostorpályiban

Forrás: Czinege Melinda

Az ivóvíz-beruházás Monostorpályi térségére is kiterjedt

Ányos József arról is beszélt, hogy a beruházás egy Monostorpályi térségére is kiterjedő nagy projekt része, ami 2 milliárd 991 millió forint szerződéses összeget ölel fel, ennek keretében kellett Rakamazon, Tiszanagyfalun, Tímáron és Földesen is megoldani a vízminőség javítását.

A település a beruházás megkezdése előtt úgynevezett egykutas rendszerrel működött, tehát csak egy kút állt rendelkezésre. Ez igen nagy kiszolgáltatottságot jelentett, hiszen bármi történt volna a kúttal, a szivattyúval vagy a szűrőréteggel, akkor bizony hosszabb időre is megállhatott volna a község ivóvíz-szolgáltatása. Erre sikerült hosszú távon és biztonságosan megoldani, hiszen létesült egy új kút, ami képes a települést egymaga kiszolgálni. A már meglévő, kettes számú kút pedig egy olyan bármikor bekapcsolható tartalékkút lett, ami a nyersvíz biztosításával kapcsolatban korábban fennálló kockázatokat mind megoldja

– összegezte.

Számos tekintetben modernizálták a berendezéseket

Ányos József beszámolt arról is, hogy a víz ammóniumtartalmát klór adagolásával távolítják el, mely származékait egy úgynevezett aktív szenes szűrő vonja ki a vízből, így ezeket a lakosság fogyasztás közben nem is érezheti. A hálózati utólagos klórozásból eredő klórmennyiséget viszont igen, erre viszont közegészségügyi okokból szükség van, és szükséges az ivóvízhez adagolni.

– Beépítettünk két darab 1250 mm átmérőjű homokszűrőt, melyek a vas, a mangán és az arzén eltávolítását szolgálják. A törésponti klórozáshoz pedig szintén két darab, 1300 mm átmérőjű aktív szűrőt építettünk be, emellett a tiszta vizet tároló medence is fel lett újítva, és kicseréltünk minden gépészeti berendezést – részletezte.