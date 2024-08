Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is július 1 és 12. között szervezte meg diákmunka programját a Létavértes önkormányzata. Idén 14 létavértesi fiatal élt a lehetőséggel, napi 6 órában dolgoztak a település különböző pontjain. Festették az autóbuszvárókat, füvet nyírtak a sportcentrumban, és volt számukra tennivaló az Irinyi arborétumban is, hasznos munkájukkal csinosították a köztereket is.

Forrás: Városháza / Papp Zoltán