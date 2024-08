Első blikkre talán nem is tűnik szokatlannak a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban nemrég megjelent bejegyzés: egy parkoló Lada gazdájának címeztek levelet, akinek járműve napok óta rostokol az Egyetem sugárúton és akadályozza a forgalmat. Azonban, ahogy arra a kommentelők a posztoló figyelmét is felhívták: a történetben van egy szokatlan csavar, nem is akárhol!

A Lada talpasa után a közeli szomszéd sem bírta már a nyomást, távozásra szólította fel a hívatlan sofőrt

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Mondanunk sem kell, a kommentek között percek alatt heves diskurzus kezdődött. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, többen egymásnak estek, míg mások egyből a megoldáson kezdték el törni a fejüket. Egyesek a látványos meghibásodás okát is tudni vélték, sőt, még annál is tovább mentek!

Az alsó talpascsapszeg bukott ki, ez a Zsiguliknál jellemző hiba volt, tehát veszel egyet és kicseréled

– javasolta az egyik kommentelő a panaszos lakónak.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy az autó már napok óta itt áll, így az sem elképzhetletetlen, hogy erre a járgányra a gazdája már keresztet vetett. Ugyanakkor kétség sem férhet hozzá, alkatrészcsere, valamint némi buherálás, berhelés, kókányolás és javítgatás után újra erőre kap majd ez a 2107-es, hetvenhat lovas, elpusztíthatatlan gépállat.