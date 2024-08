Kétnapos éjszakai kutyakiállítás lesz Hortobágyon – hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Mint írják, a lovak után a kutyák népesítik be augusztus 17-én és 18-án a Mátai ménes otthonát, szombaton és vasárnap négylábú kedvenceinké lesz a főszerep.

A rendezvény két napja alatt több mint 1000 kutyát mutatnak majd be a kilenclyukú híd szomszédságában, a bírálatok mindkét nap 19 órától kezdődnek majd, a gyerekeknek magyar kutyafajtás tanösvénnyel is készülnek.