Mint arról korábban már a Haon is beszámolt, megdöbbentő videót töltött fel egy felhasználó augusztus 6-án a Hajdúszoboszlói kóbor állatok nevű Facebook-csoportba: valaki vagy valakik egy zsákba kötözve tettek ki egy kutyát az Ádám utca végén, az erdőnél. A posztoló később frissítette a bejegyzést, mely szerint az ebet a helyi gyepmesteri telepre szállították. Pénteken a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán tette közzé, hogy - mivel a kutya nagyon rossz állapotban volt, alig volt felismerhető - az állat megtalálása után adott volt számukra a feladat: kitalálni, mi is az a „valami”.

A kutya nagyon rossz állapotban volt, órákba telt, hogy megszépítsék

Forrás: Facebook / Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Egészséges, ám még bizalmatlan a kutya

A posztban köszönetet mondtak Kása Rékának, az egyik kutyapanzió és kutyakozmetika tulajdonosának, aki időt és energiát nem sajnálva, embert és kutyát próbáló 2 óra alatt sikeresen felismerhetővé varázsolta a kis állatot. Mint kiderült, az összecsomósodott bunda egy körülbelül 3 kilogrammos nem is olyan öreg fiú kutyust rejtett.

A kutyus megszépülve várja új gazdiját

Forrás: Facebook / Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Az eb ezután állatorvosnál is volt, ahol kiderült, semmi komoly baja nincs, most a hajdúszoboszlói gyepmesteri telepen piheni ki az elmúlt napok, évek megpróbáltatásait. Hozzátették, a kutya még fél és bizalmatlan, de remélik, nagyon hamar elhiszi, hogy az élete most már jóra fordul, ráadásul augusztus 22-től örökbe is lehet majd fogadni.