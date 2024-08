Miután ismét Nagyhegyeshez került a Kráter-tó, megkezdték a környék rendbe tételét. Padok, szalonnasütő és egy kisebb játszótér is helyet kapott, emellett felavattak egy emlékkövet, valamint egy mini fúrótornyot is kihelyeztek, illetve kialakították a tóhoz vezető sétányt is. Bajusz Istvánné hozzátette, habár igyekeznek karban tartani a tó környékét, a berendezések felújításra szorulnak, ezért 2023-ban benyújtott egy pályázatot a Kráter-tó rendbe tételére. Elmondta azt is, függetlenül attól, hogyan bírálják el a tervet, Nagyhegyes mindenképp véghez fogja vinni a beruházást. Beszélt arról is, hogy az elkövetkező öt évben tervben van egy túraútvonal kialakítása is, amely szintén érinteni fogja a Kráter-tavat. A Zöld út névre hallgató kerékpáros és gyalogos útvonal Hortobágytól indulna, majd egy nagyobb kört téve, Nádudvart érintve Nagyhegyesen keresztül érkezne vissza.

Megőriznék a tó természetes vonzerejét

Jelenleg a horgászegyesület használatában van a tó, valamint esetenként íjászveresenyeket is rendeznek, illetve kirándulóhelyként funkcionál. Többen szorgalmazták, hogy az önkormányzat létesítsen vendégházakat a tó köré, melyeket kiadva bevételt szerezhetnének, azonban Bajusz Istvánné határozottan elzárkózik az ötlettől. Mint fogalmazott, ezzel a pihenőhely elveszítené a természetes jellegét, ha ugyanis a turizmus ilyen formában megjelenne, megszűnne a tó nyugalmat árasztó miliője. Ehelyett szeretnék biztosítani, hogy bárki bármikor szabadon ellátogathasson a tóhoz.

És valóban, ezt a meghittséget és békét tapasztaltuk ottjártunkkor is. Rajtunk kívül mindössze egy édesanyákból és gyermekekből álló csapat érkezett a tóhoz. Elmondták, a reggeli órákban indultak Hajdúszoboszlóról kerékpárral, egy könnyed, félnapos kirándulást szerettek volna összehozni, és erre tökéletes volt a nagyhegyesi tó.