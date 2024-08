Belterületi utcák útépítését és csapadékvíz-elvezetését kívánja megvalósítani Kismarja Község Önkormányzata. Az augusztus 21-i Közbeszerzési Értesítő szerint meg is vannak a kivitelezők a munkákra. Első részben a Bihari utca és Bem utca útépítését és csapadékvíz-elvezetésére 6 ajánlat érkezett, a 429 fm hosszan kell elvégezni a munkát, a nyertessel július 22-én kötötték meg a szerződést 18 millió 361 ezer 826 forint értékben. Összesen 755 méter hosszan lesz útépítés és csapadékvíz-elvezetés a Mező utca és a József Attila utcákban is, a nyertessel itt is megkötötték már a szerződést, a munkát 36 millió 652 ezer 815 forintért végzik el. Bihari utca útburkolata 370 fm hosszú szakaszon újul meg, 22 millió 343 ezer 781 forintból.

Kismarja több utcája újul meg.

Forrás: Illusztráció / MW-archív