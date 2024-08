A Balmaz-Sütöde Kft. termékei lettek az ország kenyerei 2024-ben, az idei Szent István napi kenyér kategória győztes terméke a Nagyapám kenyere burgonyával, az Innovatív kenyér kategóriában pedig a Jalapenos-cheddar sajtos vadkovászos kenyér nyerte el az első helyet – közölte portálunkkal a cég. Mint írják, az 1991-ben alapított balmazújvárosi üzem azóta már harmadikgenerációs pékséggé nőtte ki magát, a 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb és a régió egyik legkorszerűbb üzeme is egyben.

A Magyar Pékszövetség 13. alkalommal rendezte meg Szent István-napi Kenyérversenyt, melyen sikeresen szerepelt a Fülep Zsolt és Fülep Ádám által képviselt Balmaz-Sütöde Kft.

Nem először mérettették meg magukat

A Balmaz-Sütöde Kft. idén harmadik alkalommal nyerte el a Szent István napi kenyér kategória első helyét: 2020-ban a Hajdúsági házi kenyér, 2022-ben a Gulyás kenyér, 2024-ben pedig a Nagyapám kenyere burgonyával tudhatták magukénak az országos elismerést.

Az Innovatív kenyér kategóriában való győzelem sem az első a pékség történetében: 2021-ben a Tokaji Aranykenyerük 2. helyezést ért el, 2023-ban az Aranymetszés kenyér 1. helyen végzett, idén pedig a Jalapenos-cheddar sajtos vadkovászos cipójuk győzedelmeskedett.

Először, amikor megéreztük azt, hogy milyen a Parlament ajtaján belépni, milyen ott a miliő és milyen átvenni a címet, ez minden évben arra sarkall bennünket, hogy ezt újra és újra át tudjuk élni ameddig csak lehet

– osztotta meg Fülep Ádám, a Balmaz-Sütöde Kft. üzemvezető helyettese. Hozzátette, idén is olyan terméket szerettek volna létrehozni burgonya hozzáadásával, ami hosszan eltartható, vastag héjzatú, ízletes, harmonikus ízvilággal bír.

Fülep Zsolt, a cég tulajdonosa a termékek kapcsán elmondta, a „Nagyapám kenyere burgonyával” esetében tartották a hagyományos kovászos technológiát, így több lisztből készült, illetve az idei évben meghirdetett főtt burgonyát szerették volna emellett minél jobban alkalmazni. Az Innovatív kenyérnél pedig az volt a megközelítésük, hogy minél jobban alkalmazkodjanak az aktuális fogyasztói trendekhez.

Az ügyvezető elmondta, a Nagyapám kenyere receptúráját idén új elemmel is kiegészítették, a négyféle liszt, valamint a só, a víz és a sertészsír mellett megjelent benne a főtt burgonya is. A 12 órás kovászolási folyamatukhoz a búzaliszt mellett teljes kiőrlésű lisztet és rozslisztet is használnak. A kenyeret kézzel formázzák, így éri el a végleges formát, egy kellően lazított, szalagos bélzetet, melynek vágási felületén érezhető a burgonya selymes hatása.

A burgonya alkalmazása a termék héjzatán is mutatkozik, ami a ropogós ressességet adja. A kíméletes technológia és a megfelelő sütési környezet eredményezi azt a terméket, amely akár 14 napig is fogyasztható, visszaidézve azt az ízvilágot melyet nagyapáink éreztek a friss kenyér ízében.

– Az elnevezésben az inspirációnkat az adta, hogy évek óta töretlen sikerrel gyártjuk a nagymama elnevezésű kenyerünket, ezzel tisztelegve a nagyszülőktől átvett hagyományos technológiának mely ízvilágban visszahozza a régi idők kenyerét. Mivel a kenyér elkészítése során nem csak a nagymamának volt fontos szerepe, hogy az eltett kovászból új kenyeret készítsen, hanem a nagyapának is, aki előkészítette a kenyér sütésére a megfelelő hőmérsékletű kemencét. A nagyapám kenyere elnevezéssel tisztelgünk nagyszüleink töretlen áldozatos munkájáért