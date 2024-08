A Covid alatt mindenki elkezdett otthon kenyeret készíteni, ami egy remek dolog, azonban sokan ekkor szembesültek azzal, hogy egyáltalán nem is olyan egyszerű. Nemcsak az emberek, hanem a pékek számára is egy hasznos időszak volt, hiszen a hosszú tanulási folyamat alatt rendelkezésre állt egy fontos hozzávaló: az idő, amely a lassú technológiában fontos szerepet tölt be, és amit már a nagyszüleink is alkalmaztak