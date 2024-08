Nyakunkon a Debreceni Virágkarnevál, és már javában zajlanak a kísérőprogramok. Az olyan szokásos rendezvények mellett, mint például a Galiba Gyermekfesztivál, ezúttal debütált egy új esemény, ami a tudatos jövőépítés céljával jött létre, közben teret adva a nyári pezsgésnek: a zenének és a táncnak. Szombaton meg is nyitotta kapuit az I. Karrier Karnevál a Dósa nádor téren. A BMW Group Gyár Debrecen által támogatott esemény célja a kötetlen, barátságos hangulatú álláskeresés, amikhez látvány és szórakozás is társul; fényfestés, LED-zsonglőrök és robot-gólyalábasok várják egészen keddig a Dósa nádor térre kilátogatókat, ahol közel 270 külföldi táncos és zenész is fellép.

Karrier karneváltól volt hangos a Dósa nádor tér szombaton Debrecenben

Forrás: Czinege Melinda

Szombat délután 2 óra körül járunk, tűz a nap, izzasztó készülődés folyik a tikkasztó melegben. Készül a színpad, hangolnak a zenészek, zajlik az eligazítás egy-egy multicég csapatánál. Majd egyszer csak felcsendültek a Yulius 25 zenekar dallamai, és a húrpendülésekre fejüket felkapó emberek elkezdtek egyre többen lenni. Na persze, nem csak miattuk, ugyanis nagyon fiatal táncoslányok talpig sminkben és csillogó ruhában érkeztek szüleikkel a helyszínre, lélekben fellépésükre készülve.

Karrier Karnevál: rengeteg fellépő és hatalmas luxusterepjáró várja az érdeklődőket

Sokféle módszerrel készültek a szervezők a kánikula elleni védekezésre:

több páraventilátor, árnyékos sátor vagy éppen bódé, kényelmes székekkel és babzsákokkal várta a hűsölni vágyókat, s közben teszteket, feladatokat lehetett megoldani ajándéktárgyakért vagy éppen jéghideg limonádéért cserébe.

József például családjával és barátaival érkezett a helyszínre, s míg kislánya a táncos fellépésére készülődött, addig szintén ifjú fiával, illetve az ő barátjával úgy döntöttek, hogy szétnéznek. Éppen az egyik standhoz készülődött tesztet kitölteni, majd amikor megkérdeztük, milyen céllal, hirtelen rávágta, hogy az azért járó limonádéért. Ráadásul a fiatalurak is árgus szemekkel néztek a hűsítő, narancsos-citromos italra, szóval adott volt a feladat: a gyerekekért mindent.