Valakire kevés idő leforgása alatt kétszer is rámosolygott a szerencse! Az újvárosi posztokat látva ezúttal Debrecenből is egy jelentős nyereménnyel jelentkeztek, ráadásul itt is kaparós sorsjegy formájában mosolygott rá Fortuna egy vásárlóra a Szabó Lőrinc utcai lottózóban.

Nagyot nyertek Debrecenben, duplán bejött a vásárolt kaparós sorsjegy

Forrás: Facebook / Liget Trafik és Lottózó

A Facebook-oldalukon megosztott fotón ráadásul az összegek is igen jól kivehetők, egy 100 ezres, majd egy 10 ezres nyereményt sikerült valakinek bezsebelnie egy új fajta kaparós sorsjeggyel.