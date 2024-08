Álmosan indul a 2024. augusztus 5-11-i hét, hogy aztán a végére felpörögjön: kamionok és traktorok dübörgése, a bor zamata, a jazz ritmusa tetőzte be az addig viszonylag eseménytelenül csordogáló napokat. Ha nem is a legfontosabb, de a leglátványosabb kétségkívül a szoboszlói kamionos találkozó volt. Pénteken este kamionok lepték el a fürdővárost; a 13. Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó idén is egy felejthetetlen felvonulással vette hivatalosan kezdetét. A repülőtéren aztán hatalmas fiesztát rendeztek, rengetegen látogattak ki megnézni a gépmonstrumokat, esténként pedig ezrek partyztak a legjobb zenékre. Természetesen fotósaink is ott voltak és megörökítették a legjobb pillanatokat: