Mindezek alapján Miskolc bombázása 10:31-kor volt. Ezután ugyanazzal a sebességgel fordultak Taktaharkány felé, majd ott vettek még egy fordulatot és indultak visszafelé, de nem ugyanazon a vonalon. Ezt egyrészt az is bizonyítja, hogy egyszer volt csak légi riadó aznap Kabán. Másrészt már akkor is ökölszabály volt, hogy nem mehetnek a gépek ugyanazon az úton visszafelé. Ezt megerősíti a Gyakorlati szabályzat a repülőcsapat számára című kiadvány A bombázórepülők harckiképzése című füzete is