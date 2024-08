Debrecen gondoskodó városként az idei évben is segítséget nyújt a szociális támogatási rendszeren keresztül. Az iskolakezdési támogatás 2024. évi költségvetési keretösszege 7 millió forint. A támogatás iránti kérelem tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be, a Szociális Osztályon. Az igénylők a támogatásról a város honlapján találhatnak tájékoztatást, illetve a Szociális Osztály ügyfélszolgálatán (Új Városháza, Kálvin tér 11. szám, 6-os ablak) kérhetnek felvilágosítást és az igényléshez szükséges formanyomtatványt, mely a város honlapjáról is letölthető – olvasható a városháza közleményében.

Az iskolakezdési támogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 78.100 forintot, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 103.500 forintot.

Az iskolakezdési támogatáson túl az étkeztetést is támogatják

Az iskolakezdési támogatáson túl Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata egész évben támogatja a debreceni családokat a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetése által. A 2023/2024-es tanév kezdetekor 4.877 gyermek vette igénybe a támogatást, a 2024/2025-ös tanév kezdetekor az eddig beérkezett kérelmek alapján 3.856 gyermek étkezhet ingyenesen. Erre az önkormányzat állami támogatás igénylés alapján 2023-ban 1.664.110.831 forintot fordított, a 2024. évi költségvetésből 1.593.960.328 forint összeget biztosít.

Továbbá az önkormányzat segítséget nyújt a tehetséges, jól tanuló - tanulmányi átlaga eléri a 4,5-et - és kimagasló eredményeket elérő rászoruló tanulóknak, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 83.000 forintot, 10 hónapon keresztül havi 10.000 forint összegben.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban alapította meg a Békessy Béla-sportösztöndíjat és a Cívis Talentum ösztöndíjat.

Ösztöndíj a legjobbaknak

A Békessy Béla-sportösztöndíj célja, hogy elősegítse a nemzetközi sportversenyeken való sikeres szereplést. Annak a debreceni sportszervezetben versenyző, egyéni vagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos, felnőtt vagy a legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó sportoló támogatása érdekében adományozható, aki olimpián, paralimpián, világjátékon, világbajnokságon, világkupán vagy Európa-bajnokságon kiemelkedő eredményt ért el.