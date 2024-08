A szakember aláhúzta, mindezek mellett felhívták a figyelmet a felelősségvállalásra. A pedagógusoknak a szóban forgó eszközöket be kell szedniük, majd nap végén kiosztaniuk, és márpedig ezek újabb kérdőjeleket hagynak maguk után.

Mint tudjuk, felelősséget csak úgy lehet vállalni, ha azt írásba foglaljuk. Ha nincs átvételi elismervény, akkor jogi kérdések vetődnek fel. Számba kell venni azt is, mi történik akkor, ha nap végén a diák jelzi, lett a telefonján egy karcolás, vagy bármi, akkor mégis ki felel érte. Ugyanakkor pedagógiai szempontból szinte lehetetlen, hogy ugyanaz a pedagógus adja vissza a telefont a diáknak, akkor a tanítás kezdetekor átvette

– fogalmazott Szabó Gyula, amikor az iskolai mobilhasználat témában kérdeztük. Hozzátette, a felvetéseikre még nem kaptak választ, várják a reagálást.

Fontos, hogy a kérések megvalósítható legyenek

Kiemelte, a javaslatban úgy fogalmaztak, életszerűséget, megvalósíthatóságot kér a NPK, illetve hogy a rendeletben csak a fő vonalakat szögezzék le, és engedjék meg, hogy a részleteket tankerületi szinten a házirendben szabályozhassák. – Figyelmébe ajánlottuk a minisztériumnak, hogy a gyakorlati tapasztalatokat, problémákkal figyelemmel kell kísérni, ha szükséges. Menet közben egyeztetni kell, akár félévkor, év végén, és ha szükséges, akkor módosítani kell egyes pontokon. A gyakorlat meg fogja mutatni, hogy bár jó szándékkal született a módosítás, lesznek benne problematikus pontok, ezért lesz fontos a jövőben is tárgyalni a témáról – nyomatékosított.

Kicsikre és nagyokra egyaránt vonatkozik az iskolai mobilhasználatról szóló rendelettervezet

Fotó: Gabor Ancsin / Forrás: MW-archív

Sokan nem örülnek a rendelettervezetnek

A témával kapcsolatban kikértük több debreceni járókelő véleményét is, mondanunk sem kell, a fiatalabb korosztály teljesen ellenzi azt, amit mostanában lehet olvasni az interneten az iskolai mobilhasználattal kapcsolatban. Nem értik, miért ne lehetne mobiltelefont használniuk az intézményekben, elmondták, azokat többnyire csak a szünetekben veszik elő, órán pedig csak akkor, amikor olyan segédanyagra van szükségük, amit a tanórán éppen elő kell venniük (pedagógus engedélyével).

– Ha be is vezetik ezt az egészet, hamar rá fognak jönni, teljesen hülyeség az egész, arról már nem is beszélve, hogy egy nagy katyvasz lesz belőle. Magamról tudom, van olyan, amikor napközben a tesiórám nem az iskolában, hanem egy sportpályán van, oda pedig általában busszal megyek, ahhoz pedig szükséges a telefonom, ugyanis azzal tudom igazolni (mobiltelefonon lévő jeggyel), hogy van bérletem. De ez csak egy példa, még nagyon sokat fel tudnék sorolni, de szerintem nem is szükséges, már az első héten rájönnek, lehetetlen kivitelezni ezt az egészet – fogalmazott őszintén Máté, aki napokon belül betölti a 17. életévét.