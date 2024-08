Az elmúlt napokban, hetekben egyre több helyen olvasható, hogy ingyenes födémszigetelés lehetőségét kínálnak különböző vállalkozások. Az ilyen hirdetések lényege, hogy az adott cég magánszemélyek lakóingatlanának padlásfödém hőszigetelését végzi el ingyenesen vagy minimális önerő ellenében. Az elvárás csak annyi, hogy a padlásfödém járható, üres és hőszigetelés nélküli legyen.

Utánajártunk, miért térítésmentes az ingyenes födémszigetelés

Forrás: Illusztráció: Napló-archív

Mint azt a kommentszekcióban többen is megjegyezték, a „mai világban már semmi sincs ingyen”, mi is szkeptikusan álltunk első olvasatra az ingyenes lakossági födémhőszigetelés lehetőségéhez. Hogy kételyeinket eloszlassuk, mérnöki kamarai tagsággal rendelkező energetikai szakemberhez fordultunk. Mint kiderült, a dolog mögött megvan a matek, illetve az a bizonyos jóllakott kecske és a megmaradt káposzta is.

A kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől egy új szakpolitikai intézkedés, az úgynevezett energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) bevezetése kezdődött meg. Ennek lényege, hogy a kötelezetteknek, azaz az energiakereskedőknek, szolgáltatóknak, értékesítőknek olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó (lakosság, egyéb vállalkozások) oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek

– magyarázta Mátyus Gábor kamarai tag.

Mint kifejtette, minderre azért van szükség, hogy Magyarország 2030-ra a 2005-ös szintre csökkentse az energiafelhasználását. Ilyen beruházás például egy öreg, nem hatékonyan működő gépészeti rendszer vagy külső nyílászárók cseréje, illetve egy épület külső határolószerkezeteinek a hőszigetelése.

A lakosság biztosan nyertese az ingyenes födémszigetelés lehetőségének?

Mátyus Gábor rámutatott, az energiafelhasználás csökkentése a szolgáltatók kötelezettsége, bár úgy is redukálást érhetnek el, ha a végső felhasználónak, tehát a lakosságnak lehetőségeket kínálnak az energiafogyasztásuk csökkentésére. Ilyen lehetőséget kínál például az ingyenes lakossági padlásfödém-hőszigetelés.

– A kivitelező cég az elkészült munkát egy energetikai auditoron keresztül tanúsítja, majd az így meghatározott energiamennyiséget értékesíti – mint vagyoni értékű jogot – a szolgáltatóknak – ismertette. Tulajdonképpen egy win-win helyzet alakul ki, ahol a végső felhasználók, a lakosok járnak a legjobban, hiszen ingyenesen fejlesztik a házukat, ráadásul energiát is megtakarítanak.