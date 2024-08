Az idei nyár biztosan nem hagy maga után kivetnivalót, legalábbis abból a szempontból, hogy hazánkban sincs okunk arra panaszkodni, nincs nyárias időjárás. Az utóbbi időben a Haonon is többször írtunk már időjárás témában, júniusban megjósoltuk, hogy júliusban és augusztusban milyen idő várható, illetve azt is részleteztük cikkünkben, mi oka lehet annak, hogy Magyarországon is egyre többször tarolnak a nagyobb viharok, jégesők. Nemrégiben arra lettünk figyelmesek, hogy egyre több hírportál, köztük a Pénzcentrum is megírta, a mostani hőség csak ízelítő abból, ami ránk várhat. „Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem csökkentjük a kibocsátásokat, a század végére tízszeres növekedést tapasztalhatunk: az Alföld és Budapest lakói különösen veszélyeztetettek, a Délkelet-Alföldön pedig akár 45-47 fokos hőmérséklet is lehet” – írják a cikkben. Nyilvánvalóan ez sokunkat elgondolkodtat, hiszen nem mindegy, mi vár ránk az elkövetkezendő évtizedekben, így arra kértük Szegedi Sándort, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Meteorológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét, ossza meg velünk, vajon tényleg tartanunk kell-e a pokoli hőségtől. Továbbá kértünk tőle előrejelzést is arra vonatkozóan, milyen időjárásra kell számítanunk idén szeptemberben és októberben.

Régen sokkal hűvösebb és esősebb volt a szeptemberi időjárás

Forrás: Napló-archív

Milyen lesz az időjárás?

Az tény, hogy egyre melegszik a klíma, ami arra enged következtetni, hogy ez a tendencia a jövőben sem fog megváltozni, de azt kissé túlzásnak gondolom, hogy még ebben a században 47 fokot mérnénk az Alföldön. Pillanatnyilag Szicíliában 48 fok az európai hőmérsékleti rekord, tehát Európa az egyetlen lakott kontinens, ahol nem értük el az 50 fokot.

Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy még mindig Európában a legkevésbé kedvezőtlen a helyzet a hőség tekintetében, ennél mindenhol máshol rosszabbról tudnak beszámolni. Az évszázad végéig néhány fokkal nőhet az évi középhőmérséklet a globális felmelegedés miatt – fogalmazott Szegedi Sándor debreceni klímakutató. Ez azt jelenti, hogy a mostani 10-11 fokról 13 fok környékére emelkedhetnek az éves átlagok.

Rámutatott, a legszélsőségesebb előrejelzés is az lehet, hogy az évszázad végéhez közeledve 43-44 fokos nyári maximumokat mérhetünk. Konkréten idén a június és a július is 2-3 fokkal magasabb havi átlaghőmérsékletet hozott a sokévi átlaghoz képest megyénkben, az országos abszolút hőmérsékleti rekord (41,9 Celsius-fok) nem dőlt meg.

– Tulajdonképpen ez már játék a számokkal, 40 fok felett lényegében az időjárás alkalmatlanná válik a szabadtéri tevékenységekre. Szó szerint túlságosan meleg ahhoz, hogy jól érezzük benne magunkat – emelte ki Szegedi Sándor. Majd arra is kitért, hogy ökológiai szempontból jelent ez a legrosszabbat ránk nézve. A csapadék egyre szélsőségesebbé válik, ami sajnos azt hozhatja magával, hogy nem lesz meg az évi átlagos csapadékmennyiség sem. Az idei június nagyjából a sokévi átlag csapadékmennyiséget hozta, míg a július már 30-40 százalékkal elmaradt a harmincéves átlaghoz képest a havi csapadék tekintetében Hajdú-Biharban. Aggódva várhatjuk az augusztus „teljesítményét”.

Igen-igen, most jöhetünk azzal, hogy pedig csapadék is van bőben, meg volt is júniusban, viszont az egyáltalán nem mindegy, milyen formában. Ökológiai szempontból a csendes eső sokkal többet ér, mint egy-egy nagyobb vihar. Nem mindegy, fél nap alatt hullik 20 mm csapadék, vagy egy óra alatt. A talaj és a növények akkor tudják magukba szívni a csapadékot, ha az hosszabb idő alatt, egyenletesen hullik le, ami az utóbbi időben nem volt jellemző

– tájékoztatott.