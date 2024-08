Zoltán két szép darab seprűvel állt be az egyik bódé előtt álló sorba, gondoltuk, megkérdezzük, hogyan telik a napja. Családjával érkezett Biharnagybajomból, s bár nem tervezte, hogy seprűkkel a kezeiben fogja végigjárni a Hídivásárt, úgy volt vele, nem bánta meg a spontán üzletet.

Szinti és Inti Budapestről látogattak Hortobágyra, és mivel családjuk révén kötődnek a községhez, a vasárnapot erre a célra szánták, hogy körülnézzenek a vásárban, majd ebédeljenek a csárdában. Találkoztunk több tradicionális viseletben nézelődő vagy éppen árusító emberrel is, volt, akitől meg is kérdeztük, hogy nem fázik-e, mert valljuk be, abban a subában valószínűleg még télen is izzadnánk. Nélküle is éreztük a hátunkon lefolyó bizonyítékát a nyári kánikulának, de alighanem ennek ellenére is kellemes kikapcsolódást tud nyújtani a Hortobágyi Hídivásár.