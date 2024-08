Hortobágyon kapták lencsevégre a világ legidősebb fekete gólyáját – hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park. Mint írják, az egyed már 21 éves, ezzel pedig ő a korelnök fajában, nincs tudomásuk ilyen idős, gyűrűzött fekete gólyáról.

Hortobágyon látták a világ legidősebb fekete gólyáját

Forrás: Facebook / Hortobágyi Nemzeti Park

– A madár 2003-ban, még fiókaként kapott jelölést Kalocsa Bélától Hercegszántón és a messziről leolvasható műanyag jelzés rengeteg adatot szolgáltatott azóta a gólyáról. Már 11-szer olvasták le az 5082-es számot - volt, hogy Izraelben. Az, hogy ennyi ideje visszajár, a gyakorlati természetvédelem sikere is – jegyzik meg. A nemzeti park bejegyzéséből az is kiderült, ha jövőre is visszatér az aggastyán egyed, bizonyára nevet is adnak majd neki.

Arról, hogy a különleges egyednek milyen nehézségekkel kell szembenézni évre-évre, miért fontos élő-és költőhelyének védelme a Hortobágyi Nemzeti Park oldalán részletesen is olvashat.