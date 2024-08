A 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye a Kilenclyukú hídon – Hortobágnyak vannak még tartalékai

Telve tervvel a faluvezetés

– A turizmusban is vannak még tartalékok. Erősíteni tudjuk a Hortobágy brandjét, hogy meglegyen az idelátogatók vágyott létszáma – szólt az idegenforgalomban tervezett beruházásokról a polgármester.

Ehhez négy évszakosan látogatható programokat kell kínálnunk. Ebben a vármegye beruházásában megépülő Madárszínház lesz a zászlóshajó, hiszen a kontinensünkön is egyedülálló módon mutatja be a vízi világot. A vízi színpad teljes kihasználására egy befektetőt várunk. Mi még több turistát idevonzani családi és egyéb rendezvények megtartásával tudnánk.

Például a kertmozival, amihez megvan a technikai feltétel. Továbbá életre hívnánk egy olyan fesztivált, amely a népművészet minden egyes ágát be tudná mutatni, ugyanígy a Hortobágy értékeit, a pásztorélet szellemiségét. Felújításra szorul a nagyon igényelt, keresett halastavi kisvasút, de ez nem az önkormányzat feladata. Mindehhez azonban kevés a szálláshely a faluban. Erre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Túlnőttünk azon, hogy egynapos úti cél legyünk. Akár egy hétre való programot is tudunk már most kínálni – sorolta. Jakab Ádám beszélt arról is, hogy Debrecennel és a Debreceni Egyetemmel is folytatják az együttműködést, sőt kapcsolatukat még szorosabbra kívánják fűzni.