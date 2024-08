A tüzes ételek után a legjobb söröket isszák a fürdőváros szívében. A tavalyi sikeres debütálása után újra megrendezték a BBQ és Sörfesztivált Hajdúszoboszlón.

A péntek esti kamionos felvonulás után minden monstrum elfoglalta helyét a reptéren, majd hatalmas bulival rúgták be az idei fesztivált. A Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozóra idén is rengetegen látogattak ki, de a szombat esti bulik is forró pillanatokat tartogatott.

Az antiktól a retróig mindenféle használati és dísztárgy megtalálható volt a Nagyerdőn. A jó idő is kedvezett a debreceni régiségvásár látogatóinak.

Ezelőtt pontosan 25 évvel, 1999. augusztus 11-én volt Magyarország területén látható teljes napfogyatkozás, mely látvány csak ritkán adatik meg. Bizonyára sokan emlékeznek a jeles napra, amely minden túlzás nélkül hónapokkal a rendkívüli esemény előtt lázban tartotta hazánkat, mindenki gyermeki izgalommal várta az eseményt.

Jól halad a hajdúböszörményi strand fejlesztése, közelebbről a termálvíz hőhasznosítás és hulladékhő hasznosítás kiépítése hét geohőszivattyú telepítésével és meglévő rendszerek modernizálásával annak ellenére is, hogy a munka során előre nem látható akadályokba ütközött a kivitelező.

Két multi neve is felmerült a berettyóújfalui áruház bezárása kapcsán. Utána jártunk, mi igaz a multik költözésének híréből a hajdú-bihari városban.

Elérhetővé vált a Debreceni Virágkarnevál Facebook-oldalán, mely fellépők csatlakoznak a karneváli héthez. Az államalapítás ünnepét megelőző héten minden évben nívós fellépőket láthat a közönség a Kossuth téren felállított színpadon.

Autóval ütközött egy Debrecenből induló vonat, mentőhelikoptert is riasztottak.

Zajlik a debreceni repülőtér termináljának bővítése; nem várt problémák miatt némileg módosítani kellett a kivitelezési szerződést.

